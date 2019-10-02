Москва, , 15:51 — REGNUM Призывы экоактивистки Греты Тунберг разумны и справедливы, однако при текущем уровне развития мировой энергетики неосуществимы. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 октября заявил президент России Владимир Путин на форуме «Российская энергетическая неделя».

«Внимательно нужно следить за этим. Никто Грете не объяснил, что современный мир сложен и многообразен и люди в Африке хотят жить при таком же уровне достатка, как и в Швеции. А как это сделать? Заставить их использовать энергию Солнца? Кто-нибудь объяснил, сколько это стоит?» — заявил Путин.

По его мнению, нужно внимательно отнестись к политическому контексту призывов экоактивистов — не используются ли благие намерения в корыстных интересах определённых заинтересованных групп.

Хотя можно согласиться с общими положениями повестки экоактивистов, на практике призывы к отказу от невозобновляемых источников энергии едва ли реализуемы.

«Нефть является источником номер один в мире, и она сохранит свои преимущества в ближайшие 25 лет. Это данные мировых экспертов. Да, она будет снижаться, будут расти возобновляемые виды энергии, и мы должны к этому стремиться. Но на сегодняшний день это доступная технология для развивающихся экономик и развивающихся стран? Малодоступная. А жить хотят так же, как в Швеции. И их не остановить. Объясните, что они будут прозябать в нищете ещё лет 20−30 и их дети», — подчеркнул Путин.

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