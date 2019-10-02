Ростов-на-Дону, , 15:49 — REGNUM Разработка проекта строительства базы футбольного клуба «Ростов» начнётся в 2020 году. Участок под новый объект выделен неподалёку от стадиона «Ростов-Арена» — на территории гребного канала «Дон». Об этом сообщил начальник управления по физической культуре и спорту Ростова-на-Дону Станислав Браславский.

По словам чиновника, деньги на разработку проекта и строительство базы предусмотрены. Кроме того, для жёлто-синих планируется построить крытый манеж.

ИА REGNUM напоминает, что в настоящее время учебно-тренировочная база «Ростова» располагается на проспекте Шолохова рядом со стадионом «Олимп-2». Здесь игроки тренируются с 2005 года.