Ростов-на-Дону, , 15:38 — REGNUM Правительство Ростовской области обратится за федеральной поддержкой, чтобы провести реконструкцию моста на улице Малиновского. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев.

По его словам, стоимость реализации проекта составит 2,6 млрд рублей. В ближайшее время региональные власти подготовят соответствующее обращение, в котором будет указана недостающая сумма.

ИА REGNUM ранее сообщало, что реконструкция моста через железнодорожные пути по улице Малиновского в Ростове-на-Дону будет проводиться в три этапа. Подрядчика городские власти пообещали определить в ноябре 2019 года.

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