Москва, , 15:38 — REGNUM Россия готова работать в рамках европейского законодательства при заключении соглашений с Украиной по транзиту газа. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 октября заявил президент России Владимир Путин на форуме «Российская энергетическая неделя».

«По поводу договоров по прокачке газа через Украину. Он тоже должен быть экономически целесообразным для всех участников этого процесса. Там существуют развилки: Украина пытается имплементировать энергетическое законодательство Европы», — заявил Путин.

«Если она сможет это сделать до окончания года, мы — то, что я скажу, важная информация, — будем готовы работать в рамках европейского законодательства и подпишем договор по транзиту с Украиной в соответствии с европейским законодательством. Если она не сможет этого сделать, что вполне вероятно — существуют внутриукраинские законодательные, да и политические процедуры, которым нужно украинским партнёрам пройти, — тогда мы просто готовы продлить на какое-то время, скажем, на год, существующие контракты на прокачку», — подчеркнул он.