Пекин, , 15:40 — REGNUM Представители американской компании Ford и китайской Changan Automobile открыли новый научно-исследовательский центр для совместного предприятия Changan Ford в Чунцине. Об этом сообщается на сайте Autonews.

Совместное предприятие производит автомобили и внедорожники под маркой Ford. Оно также должно начать сборку автомобилей для бренда Lincoln (принадлежащий Ford) в 2019 году.

В ближайшие три года Ford планирует представить в Китае более 30 новых или обновленных моделей авто, в том числе десять электрифицированных.

Напомним, Changan Ford сократил свои продажи с 2017 года из-за нехватки новых моделей. За первые восемь месяцев 2019 года продажи упали на 61%, до 108 001 единицы.

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