Белгород, , 15:54 — REGNUM Губернатор Белгородской области Евгений Савченко поручил постепенно снижать закупку бензина для бюджетных организаций региона. В 2020 году финансирование уменьшат на 15%, а в 2021 — на 25%, написал он на своей странице в социальной сети. По мнению главы области, эти меры простимулируют бюджетников переводить автотранспорт на газомоторное топливо.

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко kremlin.ru

«Мы последовательно переходим на газомоторное топливо. Оно гораздо дешевле бензина и наносит куда меньший вред окружающей среде», — подчеркнул губернатор.

В Белгородской области в июне 2019 года приняли стратегию развития рынка газомоторного топлива. В проект инвестируют свыше 6 млрд рублей.

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