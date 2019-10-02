Белгород, 2 октября 2019, 15:54 — REGNUM Губернатор Белгородской области Евгений Савченко поручил постепенно снижать закупку бензина для бюджетных организаций региона. В 2020 году финансирование уменьшат на 15%, а в 2021 — на 25%, написал он на своей странице в социальной сети. По мнению главы области, эти меры простимулируют бюджетников переводить автотранспорт на газомоторное топливо.
В Белгородской области в июне 2019 года приняли стратегию развития рынка газомоторного топлива. В проект инвестируют свыше 6 млрд рублей.
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