Москва, , 15:22 — REGNUM Мнения о том, что Москвазаняла слабую позицию в переговорах о «Силе Сибири», продиктованы желанием подорвать партнёрские отношения России и Китая. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 октября заявил президент России Владимир Путин на форуме «Российская энергетическая неделя».

«Так говорят те, кто не хочет, чтобы подобные проекты реализовывались .Так говорят конкуренты Китая и России, которые хотят внести разногласия в наши отношения, в том числе и в этой сфере. Это чушь. У нас были сложные переговоры, многолетние, и вообще наши китайские друзья — сложный переговорщик. Но мы нашли оптимальное решение, которое отвечает интересам как Китая, так и России», — заявил Путин.