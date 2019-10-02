Киев, , 15:29 — REGNUM Поручитель украинского «Приватбанка» — компания «Арлан» выплатила часть долга кредитной организации перед Национальным банком Украины (НБУ). Сообщение об этом опубликовано 2 октября НБУ.

Сумма выплаты не указана. Отмечено, что «Арлан» выполнил свое обязательство в полном объеме. Ранее Нацбанк подал иск о взыскании принадлежащей компании недвижимости, которая была передана в ипотеку в как обеспечение обязательств Приватбанка по кредиту рефинансирования.

«Арлан» принадлежит бывшему акционеру «Приватбанка» Игорю Коломойскому. Компания стала вторым поручителем, погасившим задолженность банка.

Как сообщало ИА REGNUM, бывшие акционеры «Приватбанка» требуют признать незаконной национализацию банка. 1 октября министр финансов Украины Оксана Маркарова была допрошена по делу о национализации «Приватбанка» как свидетель.

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