Нур-Султан, , 15:12 — REGNUM На месторождении Кашаган в Казахстане планируют построить газоперерабатывающий завод. Об этом 2 октября заявил первый заместитель министра энергетики республики Махамбет Досмухамбетов, сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, утилизация объемов добываемого попутного газа в настоящее время является сдерживающим фактором для дальнейшего развития месторождения.

На первоначальном этапе мощность газоперерабатывающего завода составит 1 млрд куб. метров в год, но с перспективой наращивания производства. Досмухамбетов отметил, что в настоящее время вопрос находится в проработке, но проект необходимо реализовать в течение трех лет.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первой половины 2019 года в Казахстане добыли 37,974 млн тонн нефти, что на 1,5% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

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