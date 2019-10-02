Рим, , 15:10 — REGNUM Правительство Италии пытается ограничить хождение наличных средств потому, что пытается таким образом помочь «своим друзьям» по банковской сфере, заявила в среду, 2 октября, лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони.

Если бы целью власти было лишь поощрять использование безналичного расчета, было бы достаточно снижать банковские комиссии, но этого не происходит, таким образом, в плюсе от перехода к безналичному расчету останутся только банки, отметила Мелони.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, конфедерация промышленников Италии предложила ввести 2%-ю комиссию за снятие наличных средств в сумме более 1500 евро в месяц, чтобы таким образом поощрять переход на безналичный расчет и бороться с уклонением от уплаты налогов.

Эксперты раскритиковали это предложение. В правительстве Италии тем временем рассматривают разные варианты стимулирования перехода на безналичный расчет.

Читайте также: Итальянские эксперты критикуют идею «налога на снятие наличных»