Москва, , 15:07 — REGNUM Президенту США Дональду Трампу нужно развивать прагматичный подход во внешней политике. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 октября заявил президент России Владимир Путин на форуме «Российская энергетическая неделя».

«Всегда диалог лучше любой конфронтации. И ярким примером этого служит правильное, волевое и очень взвешенное, абсолютно прагматичное решение президента Трампа о встрече с Ким Чен Ыном. Наступила более или менее заметная развязка», — заявил Путин.

«Там ещё далеко до решения всех проблем, о которых мы хорошо знаем, но всё-таки это шаг в исключительно правильном направлении. То же самое касается прямых контактов Ирана и Соединёнными Штатами, между президентами», — указал президент.

Такая попытка была предпринята со стороны Франции на Генассамблее ООН, но такая встреча не состоялась — в условиях санкционного давления Иран не обладает возможностями для равного диалога, полагают в Тегеране.

«Но мне кажется, желание нормализации ситуации безусловно есть», — добавил Путин.