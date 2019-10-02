Москва, , 15:02 — REGNUM Новые логистические центры по хранению и распределению рыбы и рыбной продукции должны быть созданы в нескольких регионах России, заявил заместитель руководителя Росрыболовства Пётр Савчук на пресс-конференции в Москве. Об этом 2 октября сообщает пресс-служба ведомства.

По словам представителя Росрыболовства, в настоящее время рассматривается возможность создания хабов в Москве, Санкт-Петербурге, Петропавловске-Камчатском, на Сахалине, во Владивостоке, Новосибирске, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону.

«Оптовые логистические центры надо создавать, чтобы был определенный запас продукции. И тогда не будет «дерганий» по ценам», — пояснил Савчук.

В качестве примера он привёл Владивосток, в котором требуется увеличить морозильные мощности примерно на 100 тыс. тонн.

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