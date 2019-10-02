Москва, , 15:02 — REGNUM Никакой политической подоплёки в строительстве газопровода «Северный поток — 2» нет. Это исключительно коммерческий проект. Об этом сегодня, 2 октября, выступая на Российской энергетической неделе, которая проходит Москве, заявил президент РФ Владимир Путин.

Читайте также: «Северный поток — 2» готов на 83%

Глава государства напомнил, что в настоящее время продолжается реализация таких крупных инфраструктурных проектов, как газопровод «Турецкий поток», «Северный поток». В настоящее время морской участок «Турецкого потока» завершён, по графику идёт и работы по строительству «Северного потока — 2».

Также по теме: Газпром может построить «Северный поток — 2» в обход Дании

«Вновь подчеркну, эти проекты реализуются совместно с европейскими компаниями и носят исключительно коммерческий характер, — отметил российский лидер. — Я хочу это ещё раз подчеркнуть, здесь нет никакой политической подоплеки».

Путин пояснил, что эти проекты призваны диверсифицировать маршруты поставок газа, убрать транзитные риски и тем самым укрепить энергетическую безопасность Европы.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день строительство «Северного потока — 2», который будет проложен из России до Германии по дну Балтийского моря, завершено на 83%. Как заявил глава совета директоров Газпрома Виктор Зубков, на его полное завершение потребуется месяц или чуть больше. Ранее гава Газпрома Алексей Миллер заявил, что реализация «Северного потока — 2» идёт по графику, есть шанс на его запуск до конца 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В «Газпроме» назвали срок завершения «Северного потока — 2»