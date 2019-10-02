Москва, , 14:53 — REGNUM Россия обладает одним из самых чистых, низкоуглеродных энергобалансов в мире. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 октября заявил президент России Владимир Путин на форуме «Российская энергетическая неделя».

«Сегодня в России один из самых чистых, низкоуглеродных энергобалансов в мире. Я хочу это подчеркнуть, мало кто об этом даже знает: больше трети нашей генерации приходится на гидро‑ и атомную энергетику. И ещё 50% на газ», — заявил Путин.

23 сентября Россия приняла необходимые решения по ратификации Парижского соглашения.