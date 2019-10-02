Самара, , 15:05 — REGNUM Новый трамвайный поворот построят в Самаре на пересечении улиц Ново-Вокзальная и Ставропольская. Информация об этом размещена на сайте государственных закупок.

Заказчиком на разработку данного проекта выступает самарское трамвайно-троллейбусное управление. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 4,7 млн рублей.

Согласно условиям аукциона, подрядчик до конца марта 2020 года обязан провести инженерные изыскания, подготовить проект планировки и межевания территории, необходимую проектно-сметную документацию.

Кроме этого, ему необходимо будет получить положительное заключение государственной экспертизы. Заявки на участие принимаются до 18 октября, сам аукцион пройдет 22 октября текущего года.

Строительство нового трамвайного поворота планируется завершить до конца 2020 года.