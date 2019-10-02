Москва, , 14:49 — REGNUM Россия имеет большие конкурентные преимущества на рынке сжиженного природного газа. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 октября заявил президент России Владимир Путин на форуме «Российская энергетическая неделя».

«Низкая себестоимость добычи и привлекательная логистика делает российские СПГ-проекты одними из самых конкурентных в мире и позволяют рассчитывать на долгосрочный рост нашей доли на этом динамичном рынке», — заявил Путин.

К 2035 году Россия планирует выйти на уровень производства СПГ в 120−140 млн тонн в год.