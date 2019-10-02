Москва, , 14:45 — REGNUM Азиатский рынок углеводородов растёт быстрее, чем в Европе, и Россия стала уже крупнейшим экспортёром нефти в Китай. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 октября заявил президент России Владимир Путин на форуме «Российская энергетическая неделя».

«В Азии спрос на углеводороды растёт. Увеличивается. Он растёт быстрее, чем в Европе. Россия стала уже крупнейшим экспортёром нефти в Китай», — заявил Путин.

За последние 10 лет поставки нефти в Китай увеличились в 4,5 раза, а нефтепродуктов — в 2 раза, — отметил он.

«К концу года планируем запустить и газопровод «Сила Сибири». Он станет частью восточного маршрута, по которому в КНР будет поставляться российский газ. Вместе с иностранными партнёрами мы развиваем и новые ёмкие рынки, работаем в направлении сжиженного природного газа», — подчеркнул президент.