Казань, , 14:38 — REGNUM Для развития системы теплоснабжения Казани в Генплане города предусмотрено строительство двух новых теплоэлектроцентрали и 14 котельных. Об этом сообщили в администрации города.

Новые котельные расположатся в Кировском, Приволжском, Советском и Авиастроительном районах Казани. Строительство ТЭЦ будет осуществляться в Приволжском и Советском районах, сообщает «Татар-информ».

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный план развития Казани был утвержден в 2007 году и утратит силу 1 января 2020 года. Новый план развития разрабатывается с 2015 года.

Новый генплан рассчитан на 20-летний срок. Сейчас расчеты для генерального плана развития столицы Татарии отодвинули с 2035 года до 2040 из-за задержек со стороны разработчиков.