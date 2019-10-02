Москва, 2 октября 2019, 14:33 — REGNUM Россия продолжит сотрудничество со странами ОПЕК+ по множеству направлений. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 октября заявил президент России Владимир Путин на форуме «Российская энергетическая неделя».

Владимир Путин на форуме «Российская энергетическая неделя»
Владимир Путин на форуме «Российская энергетическая неделя»
Rusenergyweek.com

«Россия остаётся ответственным участником ОПЕК+. И мы уверены, что наше сотрудничество будет развиваться. Речь идёт не только об уровне добычи нефти, но и о тесной кооперации по таким направлениям, как внедрение новых технологий добычи, переработке, транспортировке углеводородов, решении экологических проблем», — заявил Путин.

По данным экспертов, потребление энергоресурсов в ближайшие годы будет расти. Прежде всего — в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, а также на традиционных рынках, таких как Европа.

«Здесь на первый план выходит надёжность и предсказуемость поставок. Работа по общим прозрачным правилам, свободным от недобросовестной конкуренции в политической обёртке, когда под надуманным предлогом вводятся ограничения на деятельности энергетических компаний или их партнёров», — подчеркнул Путин. «

Но и в этом случае мы демонстрируем ответственный, деловой подход. В том числе в отношениях с нашими многолетними партнёрами в Европе», — указал он.