Ярославль, 2 октября 2019, 14:31 — REGNUM Муниципалитет Ярославля на очередном заседании поддержал включение в план приватизации рынка Ленинского района. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Ранее депутаты на комиссии по экономике отклонили предложение мэрии приватизировать рынок. Однако затем изменили свое решение. Как говорит председатель муниципалитета Артур Ефремов, этому предшествовали переговоры с исполнительной власти и консультации внутри депутатского корпуса.
«Мы провели два совещания у мэра, две комиссии, обсуждали решение на фракции «Единая Россия». В итоге пришли к пониманию приоритетов: рынок должен работать, несмотря на смену собственника. Если мы расстаемся с этим активом, должен быть максимальный эффект для бюджета. Была заказана экспресс-оценка самим обществом, согласно которой стоимость пакета акций составила 150 млн рублей. Такая цена отсечет возможных застройщиков, так как тогда вместе с переносом коммуникаций участок обойдется им минимум в 200 млн, и строить будет экономически невыгодно», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Артур Ефремов.
Депутаты также потребовали у мэрии города ознакомить их с результатом независимой оценки пакета акций АО «Ленинский рынок», а также не продавать его дешевле 145 млн рублей, исключив продажу путем публичного предложения. Против продажи высказались коммунисты.
«Наша позиция в том, что нельзя разбазаривать муниципальное имущество. Предприятие должно приносить прибыль городу. Непонятно, на что будут потрачены вырученные от продажи деньги, а имущества мы лишимся», — сказала корреспонденту ИА REGNUM председатель фракции КПРФ Евгения Овод.
В последние годы мэрия Ярославля продала несколько бывших муниципальных рынков. После продажи Ленинского рынка под ее контролем останутся АО «Центр» (центральный рынок) и МУП «Ярмарки Дзержинского района».
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