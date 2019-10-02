Москва, , 14:30 — REGNUM Экономисты «Российских железных дорог» планируют получить до 500 млрд рублей от цифровой трансформации, которая продлится до 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба железнодорожной компании.

По словам директора по информационным технологиям ОАО «РЖД» Евгения Чаркина, выступившего на форуме «Транспортная инфраструктура России» в Москве, целью цифровизации предприятия является повышение качества услуг в сфере пассажирских и грузовых перевозок.

Отмечается, что стратегия цифровой трансформации железнодорожной компании включает восемь электронных платформ и свыше 50 проектов в этих сферах. При этом РЖД заинтересованы в расширении сервисов в сотрудничестве с российскими партнерами.

Читайте также: В Москве создан главный центр управления «Российскими железными дорогами»