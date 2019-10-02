Москва, , 14:25 — REGNUM Количество зарегистрированных предпринимателей в Москве за семь месяцев 2019 года выросло на 9,3%. Об этом 2 октября рассказал ИА REGNUM вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

С января по конец июля в столице появилось 44,7 тысяч новых ИП. Всего в столице к 1 августа работали 343 тысяч предпринимателей, что на 12,2% больше показателя 2018 года.

Как пояснил ИА REGNUM руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы Денис Тихонов, индивидуальные предприниматели занимают большую долю рынка в торговле, общественном питании, сфере услуг, транспортных перевозках и других отраслях.

«В 2016 году их число в столице было чуть больше 112 тысяч, но за три года выросло втрое, что говорит о создании благоприятной среды для их развития в городе», — сказал он.

Тихонов отметил, что для ИП в Москве действуют ряд преференций от налогов и доступа к госзакупкам до прямой финансовой поддержки.