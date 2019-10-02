Уфа, , 14:37 — REGNUM В Уфе переполнены 70 процентов школ и 99 процентов детских садов. Об этом сообщили на круглом столе, который прошел в городском управлении архитектуры и градостроительства, 2 октября передает ИА «Башинформ».

По словам чиновников, на сегодняшний день в Уфе работают 128 общеобразовательных школ, которые рассчитаны на 92,7 тысячи учеников.

Обеспеченность населения школьными местами составляет 51%, что составляет 82 места при нормативе в 160 мест на 1000 жителей. При этом 60 школ работают в две смены. Во вторую смену обучаются 19 тысяч человек.

Отмечается также, что в городе работают 236 объектов дошкольного образования, которые рассчитаны на 43 тысячи мест.

Уровень обеспеченности населения местами в детских садах составляет 83%, что составляет 38 мест на 1000 жителей при нормативе 46 мест.

Чиновники называют несколько причин нехватки мест в школах и детских садах города.

Во-первых, это строительство нового жилья в городе без создания необходимой социальной инфраструктуры.

Второй причиной называется уплотнительная застройка, которая особенно характерна для исторической части города.

Еще одна причина — спад рождаемости и постсоветский кризис, когда многие садики, числившиеся на балансе предприятий и организаций, массово закрывались и перепрофилировались под другие нужды.

Отмечается, что в 1991 году в Уфе было 360 детсадов. Это на 124 больше, чем в настоящее время.