Ташкент, , 14:19 — REGNUM Урожай зерновых культур в Узбекистане по итогам 2020 года составит 7,639 млн тонн. Об этом 2 октября сообщает издание Kun. uz со ссылкой на соответствующее постановление правительства.

Согласно документу, зерновыми в Узбекистане планируется засеять 1,263 млн га как орошаемой, так и богарной земли. Прогнозируемая средняя урожайность должна составить 62 центнера с гектара.

Напомним, по итогам первых девяти месяцев 2018 года в Узбекистане было собрано 6,1 млн тонн зерна, за аналогичный период 2017 года — 7,3 млн тонн.

В ноябре 2018 года правительство приняло постановление, направленное на стимулирование более эффективного использования земельных участков. В частности, при урожайности меньше 30 центнеров с га коэффициент по единому земельному налогу вырастет вдвое.

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