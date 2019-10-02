Москва, , 14:02 — REGNUM Изменения в золотовалютных резервах России абсолютно точно характеризуют сложившуюся в последние пять лет карту экономических и политических отношений нашей страны с миром, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков.

«С одной стороны, видна явная попытка выстраивания фундамента для более суверенной позиции в международных отношениях, выражается это в наращивании доли золота в ЗВР.

С другой стороны, наблюдается явное смещение экономического акцента с Запада на Восток. Это выражается в том, что центр тяжести российских резервов всё больше уходит от западного полюса США к восточному полюсу, где располагается Китай.

Основная причина этого — санкционная политика Запада в отношении России, которая не только затрудняет развитие экономических отношений в этом векторе, но и создает угрозу «замораживания» российских резервов.

Именно это и сдвинуло центр экономических интересов России в китайскую сторону, за которой последовало ускоренное наращивание торгового оборота, и, как следствие, предоставило финансовую возможность наращивания в российских золотовалютных резервах (ЗВР) китайских юаней.

По той же причине, то есть наличия существенного торгового оборота с Россией, а также из-за необходимости диверсификации доля крупнейших с экономической точки зрения стран (Германия, Франция, Япония) в структуре отечественных резервов была увеличена.

Так что, не уходя в дебри концептуальных споров о принципах формирования и управления национальными ЗВР, можно сказать, что текущая структура оптимальна к нынешним условиям и тому курсу внешней политики, который проводится высшим российским руководством.

А вот где дискуссия действительно была бы полезна, так это в принципах определения общего размера ЗВР России. С помощью бюджетного правила была накоплена достаточная сумма резервов (более $500 млрд), и гораздо полезнее для российской экономики сейчас была бы столь необходимая инъекция в виде увеличенного притока ликвидности от нефтяных доходов.

Поэтому изменение параметров бюджетного правила, которое не привело бы к чрезмерному укреплению рублевого курса, сейчас видится ключевой экономической повесткой для России. Судя по заявлениям в СМИ, Банк России выступает за такое развитие событий, а вот Минфину эта идея не очень импонирует.

Кто прав, а кто нет, станет понятно лишь через несколько лет, но всё-таки хочется надеяться, что уже в ближайшее время по венам российской экономики потечет оживляющая ликвидность», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Центральный банк России за I квартал 2019 года разместил больше всего своих золотовалютных активов в Китае — 13,4%.

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