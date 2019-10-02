Москва, , 13:47 — REGNUM Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 2 октября поручил главе Минсельхоза РФ Дмитрию Патрушеву держать под контролем ситуацию с минеральными удобрениям РФ.

«В прошлом году говорили про цены на удобрения, даже после этого совещание проводил по вашей просьбе с приглашением крупнейших производителей удобрений. В этом году ситуация благополучная, спокойная?» — спросил Медведев министра после доклада на заседании правительства России.

Патрушев ответил, что ситуация стабильная и находится под контролем, резких скачков по ценам нет. Причём это касается стоимости как на оптовом рынке, так и для потребителей.

«Контролируйте. Будьте с ними [производителями удобрений] в диалоге», — заявил премьер-министр.