Москва, , 13:44 — REGNUM Для участия в международной специализированной выставке «Дорога 2019» подали заявки 264 дорожно-строительные компании и ведомства, это на треть больше, чем в 2018 году (200), сообщили в Росавтодоре.

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Цель выставки — создание центральной отраслевой коммуникационной площадки, которая объединит участников автодорожного сообщества России, глав регионов, представителей науки, бизнеса и экспертов.

Международная специализированная выставка «Дорога 2019» пройдет с 16 по 18 октября в международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо».

Как сообщало ИА REGNUM, выставка «Дорога 2018» прошла в Казани. Она собрала 6500 посетителей-специалистов и 200 экспонентов.

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