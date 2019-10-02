Екатеринбург, , 13:44 — REGNUM В Екатеринбурге в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» в 2020 году планируют отремонтировать 18 улиц и 67 светофоров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Обсуждение перечня запланированных к ремонту объектов улично-дорожной сети и итогов реализации нацпроекта в 2019 году состоится в администрации Екатеринбурга 10 октября. Перечень подготовлен региональным минтрансом.

Отметим, что в Нижнем Тагиле планируется отремонтировать в рамках национального проекта 22 улицы.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Свердловской области в 2020 году планируют отремонтировать 85 километров региональных автодорог. Работы, в рамках нацпроекта, планируются на 26 участках.

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