Магас, , 13:33 — REGNUM Правительству Ингушетии в ближайшие два месяца предстоит решить многие финансовые вопросы. В настоящее время для этого проводятся анализ и консультации с федеральными ведомствами. Об этом 1 октября сообщил глава правительства Константин Суриков в интервью ГТРК «Ингушетия».

По его словам, главное — это «понять проблемы бюджета, понять, где мы можем очень быстро принять какие-то решения, чтобы закрыть долги в каких-то отраслях, выплатить пособия, в первую очередь там, где это жизненно необходимо».

Одной из причин проблем является, как отметил Суриков, дотационность республики почти на 90% из федерального бюджета.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что увеличивающийся государственный долг Ингушетии может довести республику до коллапса в ключевых сферах экономики, высказался глава региона Махмуд-Али Калиматов. Он потребовал от органов власти субъекта незамедлительного вмешательства в ситуацию.