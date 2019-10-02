Москва, , 13:30 — REGNUM Соглашение о сотрудничестве на международных энергетических рынках подписали «Россети» и «Росатом» в первый день Международного форума «Российская энергетическая неделя — 2019». Об этом 2 октября сообщает пресс-служба электросетевой компании.

Документ предусматривает объединение усилий в сфере проектирования и строительства электросетевой инфраструктуры с применением российских достижений в области проектирования, цифровых решений и российского электрооборудования. Также соглашение позволит сторонам участвовать в цифровой трансформации электроэнергетики и проектах, связанных с импортозамещением электротехнической продукции.

«Выход на международные рынки для нас одна из стратегических целей развития. Сотрудничество с Госкорпорацией «Росатом» позволит сформировать конкурентоспособное предложение и консолидировать усилия сторон по продвижению российских технологий и оборудования на зарубежной арене», — отметил замглавы компании «Россети» Константин Михайлик.

Российская энергетическая неделя — международный форум по энергоэффективности и развитию энергетики. Его целью являются демонстрация перспектив российского топливно‑энергетического комплекса и реализация потенциала международного сотрудничества в сфере энергетики. В 2019 году мероприятие проходит со 2 по 5 октября в московском «Манеже».

Читайте также: Путин приветствовал участников Российской энергетической недели — 2019