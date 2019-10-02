Сеул, , 13:24 — REGNUM Представители дочерней компания Hyundai Group Hyundai MnSoft подписали меморандум о взаимопонимании с представителями международной компании Here. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейской компании.

Известно, что в рамках данного документа Hyundai MnSoft и Here намерены укрепить техническое сотрудничество в области картографии, организовать совместные исследования, а также обменяться данными и технологиями.

Here — это международная технологическая компания, которая занимается разработкой картографического контента, предоставляет данные о местоположении, а также сопутствующие услуги частным лицам и компаниям. Известно, что около 200 стран покрыты картами Here, включая страны Европы и Северной Америки.