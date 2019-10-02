Пермь, , 13:23 — REGNUM Губернатор Пермского края внёс проект бюджета на ближайшие три года в Законодательное собрание. Согласно документу, дефицит краевой казны в 2020 году прогнозируется на уровне 10,9 млрд руб., в 2021 году — 13 млрд рублей, в 2022 году — 13,6 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента.

В Заксобрании подчеркнули, что разрыв между доходной и расходной частыми остается в «безопасных» границах.

Проект бюджета Пермского края на 2020−2022 годы сформирован с дефицитом в 2020 году в размере 8,7% к собственным доходам бюджета, в 2021 году — 9,8%, 2022 году — 9,5%, что соответствует предельным размерам, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации и условиям соглашений с Министерством финансов Российской Федерации.

«Для обеспечения сбалансированности краевого бюджета в 2020 году планируется привлечь кредиты банков в сумме 21 771 362,8 тыс. рублей, в 2021 году — 36 281 360,8 тыс. рублей, в 2022 году — 51 510 330,2 тыс. рублей с учетом необходимости погашения кредита предыдущего года», — указано в пояснительной записке.

Верхний предел государственного долга предлагается к утверждению на 2020 год в объеме 28 957 420,3 тыс. рублей (23% к объему собственных доходов бюджета), на 2021 год — 41 794 056,9 тыс. рублей (31,3%), на 2022 год — 55 349 664,9 тыс. рублей (38,8%).

Поступивший в Заксобрание законопроект должен теперь пройти публичные слушания, рассмотрение на всех комитетах и первое чтение на пленарном заседании. По словам спикера Валерия Сухих, проект бюджета полностью соответствует как федеральным, так и региональным трендам.

Напомним, ранее глава минфина региона Елена Чугарина заявила, что дефицит, который зафиксирован в законопроекте, можно назвать бумажным. На деле он должен быть существенно ниже. В частности, ожидается, что в 2020 году он будет на уровне 4,7 млрд рублей, в 2021 году — 2,9 млрд рублей, а в 2022 году и бюджет станет бездефицитным.

Добавим, в 2018 году дефицит бюджета, запланированный на 2019 год, претерпел существенные изменения от рассмотрения в первом и втором чтениях. Разрыв между доходами и расходами в итоге был утвержден в сумме 4,7 млрд рублей, что на 1,4 млрд рублей меньше размера, принятого в первом чтении.

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