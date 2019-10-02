Нижний Новгород, , 13:03 — REGNUM Открытый аукцион по выбору подрядчика в рамках разработки рабочей документации по строительству первого этапа Нижегородского низконапорного гидроузла. Об этом говорится в материалах на портале госзакупок.

Причина отмены конкурентной процедуры не уточняется.

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Напомним, заказчиком работ выступало ФБУ «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей». Начальная (максимальная) стоимость контракта составляла 35 млн рублей. Планировалось, что подрядчик будет определен 10 октября.

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Как сообщало ИА REGNUM, низконапорный гидроузел, проект которого поддержали власти Нижегородской области, призван решить проблему с судоходством на Волге. Почти сразу после анонсирования планов о реализации гидроузла, оцениваемого в 43 млрд рублей, нижегородцы выступили против. Они заявили, что в зону затопления попадут многие территории, и кроме экономического ущерба это приведёт к экологическому вреду и общему ухудшению экообстановки в области. В зону затопления могут попасть кладбища, скотомогильники, что повышает риски. Несмотря на протест и недовольство жителей территорий, что больше всего пострадают, от проекта пока решили не отказываться.

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