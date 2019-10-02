Москва, , 13:00 — REGNUM Нефтяные котировки снижаются, поскольку Саудовская Аравия в сжатые сроки восстанавливает производственные мощности атакованного завода Абкаик после атаки дронов. Почти 4.9 млн баррелей уже доступны для удовлетворения мирового спроса. И в этой связи нефтяной рынок не видит четких драйверов укрепления, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

«Максимальные производственные мощности все еще не достигли уровня, предшествующего атаке дронов, и Aramco заявила, что не будет восстановлена до конца ноября.

В настоящее время пропускная способность Abqaiq была восстановлена до 4,9 млн баррелей в сутки против емкости до атаки 5,5 млн баррелей в сутки. При этом НПЗ работает с 1,3 млн баррелей в сутки по сравнению с мощностью до 1,5 млн баррелей в сутки.

И хотя США уверенно заявляют, что способны компенсировать любые недостающие объемы нефти, которые могут быть недостаточны со стороны Ближнего Востока, тем не менее истощение нефтяных скважин в США подают тревожные сигналы. И чтобы поддерживать добычу нефти в прежнем режиме им необходимо нужно будет компенсировать количеством новых скважин.

Сегодня, 2 октября, будет публикация данных по запасам нефти от Информационного Агентства энергетики (EIA). Данные, скорее всего, выйдут положительно для нефти, но бурной реакции на эти данные ожидать не стоит.

Крупные игроки сконцентрированы на предстоящем IPO Saudi Aramco, которое возможно произойдет в ноябре 2019 года, а также на министерском заседании стран ОПЕК+, традиционно запланированного на начало декабря.

Пожалуй, эти два основных события могут определить будущее нефтяного рынка. При текущих же условиях нефть марки Brent будет торговаться в диапазоне от $58,70 до $60 за баррель, а сланцевая нефть марки WTI будет находиться в диапазоне от $53 до $55 за баррель», — считает эксперт.

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