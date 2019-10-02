Иркутск, , 13:00 — REGNUM Теперь уже бывший министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда, являющийся главным фигурантом углового дела о массовых незаконных вырубках леса в заказнике «Туколонь», испытывает сложности во взаимодействии со следствием. Как следует из информации, которую на своей странице в Instagram разместила жена — Ольга Шеверда, речь идёт об оказании на мужа психологического давления. О том же самом её супруг написал в письме на имя руководства СУ СК РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В послании, в частности, сказано, что Шеверду вынуждают отказаться от прочтения всех многочисленных томов уголовного дела, запретили передавать обеды, не дают отдыхать и общаться с родственниками.

Как уже сообщало ИА REGNUM, скандально известным дело о массовой вырубке леса под предлогом санитарных рубок стало после того, как Сергей Шеверда был задержан в московском аэропорту «Шереметьево». Его подозревают в том, что он доподлинно знал о незаконности сплошной рубки, но ничего не предпринял. По мнению следователей, арест Шеверды был необходим потому, что он может оказать давление на свидетелей или скрыться. Под стражей он будет находиться до 10 декабря 2019 года.

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