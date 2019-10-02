Вильнюс, , 12:59 — REGNUM Цены за отопление в этом отопительном сезоне 2019−2020 года станут самыми низкими за почти 10 лет, объявили сегодня, 2 октября, литовские тепловики. Средняя цена за счёт должна быть на 10% ниже, чем в сезоне 2018−2019 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Пик цен в Литве пришёлся на 2010−2011 год.

Причиной в первую очередь названа падение цен на биотопливо — его цена снизилась на 35%, однако конечная цена для потребителей из-за других составляющих затрат уменьшится на 10%, поясняют в литовской ассоциации поставщиков тепла.

В Литве доля биотоплива в отоплении составляет 70%. Средняя цена за киловатт-час для жителей Вильнюса в этом сезоне составит 5,06 евроцентов.