Москва, , 12:58 — REGNUM Россия и Саудовская Аравия планирую подписать ряд соглашений в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Эр-Рияд, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Очень много работы ведется по визиту (Путина в Эр-Рияд), будет подписано очень много значимых соглашений», — сказал Дмитриев в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, это подчеркивает роль России и Саудовской Аравии по взаимодействию не только в энергетической сфере, но и в технологической, культурной, инвестиционной и экономической.

Как сообщало ИА REGNUM, визит президента РФ в Саудовскую Аравию намечен на октябрь 2019 года. Ранее заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов и посол Саудовской Аравии в России Раид Кримли провели встречу для подготовки визита российского президента Владимира Путина в Эр-Рияд.

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