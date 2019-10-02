Москва, , 12:56 — REGNUM Агрострахование в России пока развито слабо, заявил 2 октября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства России.

Он отметил, что тема агрострахования регулярно обсуждается.

«Пока оно слабо развито. И сельское хозяйство, в силу понятных причин, всегда несёт серьёзный ущерб от чрезвычайных ситуаций», — сказал глава правительства.

Глава правительства напомнил, что в 2019 году из-за наводнений «сильно пострадали хозяйства в пяти регионах».

«Мы им напрямую компенсировали убытки, принимали решения вот здесь, на заседании правительства. Но гораздо более эффективный способ, и так поступают во всём мире, это возмещать убытки через страхование», — уверен Медведев.

Он рассказал, что для стимулирования аграриев скорректировали нормы, что дало положительный эффект — в страховании приняли участие 35 регионов.

«Но этого недостаточно всё равно! Нужно этому уделять внимание, создавать правила, которые будут приемлемы как для страхователей, так и для страховщиков», — отметил Дмитрий Медведев.