Рим, , 12:51 — REGNUM Премьер-министр Италии Джузеппе Конте на своей встрече с госсекретарем США Майком Помпео попросил американские власти не водить пошлины на итальянские товары, прежде всего на продукты питания, передает информагентство ANSA в среду, 2 октября.

По данным источников агентства, Помпео дал понять, что не занимается вопросом пошлин напрямую, однако понимает озабоченность итальянских властей.

Американская сторона в свою очередь в этих переговорах намерена добиться того, чтобы власти Италии дистанцировались от Китая, с которым ранее достигли договоренности о присоединении к проекту «Один пояс — один путь».

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