Екатеринбург, , 12:56 — REGNUM В Свердловской области в 2020 году запланирован ремонт 26 участков автодорог регионального значения общей протяжённостью свыше 85 километров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Перечень объектов, которые предстоит в будущем году отремонтировать в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги» составлен в министерстве транспорта Свердловской области.

«В случае утверждения плана, помимо традиционных ремонтов на Серовском, Режевском, Тюменском направлениях, дорожники обновят покрытие на дорогах Арамили, Ревды, Каменска-Уральского», — уточнили в департаменте.

Напомним, что в 2019 году в рамках нацпроекта отремонтировано порядка 130 км автодорог. На эти цели из бюджетов всех уровней было выделено свыше трёх миллиардов рублей.