Ереван, , 12:48 — REGNUM Соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом, его государствами-членами и Республикой Сингапур подписано в Ереване на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Также подписано рамочное соглашение о всеобъемлющем экономическом сотрудничестве между членами ЕАЭС и Сингапуром. Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун был почетным гостем заседания.

Документ обязывает Сингапур не облагать таможенными пошлинами товары из стран ЕАЭС. Адаптация к такому торговому режиму будет постепенной, так, открытие российского рынка для сингапурских товаров займет до десяти лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила о проработке узбекской стороной вопроса о вступлении в ЕАЭС. Такое решение принял президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

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