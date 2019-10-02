Сеул, , 12:33 — REGNUM Объем кредитования домохозяйств в пяти крупных банках Южной Кореи почти достиг отметки в 600 трлн вон (~$497,6 млрд). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Согласно опубликованным данным, в сентября объем кредитования домохозяйств в таких банках, как Shinhan Bank, KB Kookmin Bank, Woori Bank, KEB Hana Bank, NH Nonghyup Bank, составил 599,38 трлн вон (~$497,14 млрд), что на 43,5 трлн вон (~$36,08 млрд) больше по сравнению с концом 2018 года.

Известно, что объем ипотечного кредитования увеличился на 35,29 трлн вон (~$29,27 млрд), до 430,25 трлн вон (~$356,86 млрд), групповых кредитов — на 15,4 трлн вон (~$12,77 млрд), до 140,2 трлн вон (~$116,28 млрд), прочих кредитов — на 6,6 трлн вон (~$5,47 млрд), до 105,7 трлн вон (~$87,67 млрд).

Как отмечают специалисты, увеличение объемов кредитование связано с ужесточением выдачи кредитов.