Москва, , 12:15 — REGNUM Периферийный характер экономики РФ закрепляется на государственном уровне, считает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 2 октября корреспонденту ИА REGNUMM, комментируя новость о том, что Банк России большую часть своих зарубежных активов перенёс из США в Китай.

«Общая политика переноса резервов в Китай провозглашена официально, и Банк России просто выполняет эту линию. Никаких сюрпризов здесь нет, но обратите внимание, что суммарно на Западе хранится больше средств, чем в Китае. Иными словами, радикального изменения не произошло. Произошёл лишь небольшой сдвиг в рамках существующей модели поведения, — сказал Кагарлицкий. — Да, с точки зрения бытовой логики или с позиции обычного бизнеса, сама идея о том, что не надо все яйца класть в одну корзину и что нужно диверсифицировать активы, вполне обоснована. С этим согласится любой предприниматель».

Однако Кагарлицкий призвал задуматься о том, насколько правильна такая политика для государства. По мнению эксперта, курс на постоянное наращивание активов за рубежом — это спорный подход, который по большому счёту свидетельствует о том, что из российской экономики постоянно извлекаются деньги и выводятся в страны так называемого центра. Иными словами, как полагает Кагарлицкий, периферийный характер экономики РФ закрепляется на государственном уровне, а фанатическое накопление резервов «уже напоминает паранойю» или «параноидальную страсть».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста Олега Комолова, вместо наращивания международных резервов властям РФ следует задуматься об их вложении в развитие российской экономики, тем более что объём уже существующего запаса как минимум вдвое превышает самые строгие критерии достаточности, которые есть в экономической науке.

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