Москва, , 12:17 — REGNUM Газовый рынок Китая будет расти и через какое-то время достигнет уровня, сравнимого с европейским газовым рынком. Об этом 2 октября заявил на форуме «Российская экономическая неделя» (РЭН) председатель совета директоров компании «Газпром» Виктор Зубков.

«Я думаю, что рынок газовый в Китае будет только расти. И мне кажется, через какое-то время, может оно даже не очень большое, это будет примерно такой же рынок, как европейский», — сказал Зубков.

Также он отметил, что объем рынка Китая в этом случае составит примерно 750−780 млрд кубометров газа в год.

При этом Сергей Зубков отметил, что «Газпром» выражает готовность сотрудничать с КНР в вопросе строительства подземных хранилищ газа на китайской территории. Кроме этого, он подчеркнул, что Россия будет активно заниматься поставками газ в КНР, используя для этого как возможности трубопроводных поставок, так и посредством расширения производства СПГ на Сахалине.

Отметим, ранее, в сентябре текущего года, вице-премьер Госсовета Китая Хань Чжэн заявил во время своей встречи с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, что КНР готовится к запуску в эксплуатацию восточного маршрута газопровода «Сила Сибири», с помощью которого будет иметь возможность постоянно наращивать объем закупок газа в России.