Ростов-на-Дону, , 12:08 — REGNUM В Ростовской области стартовал отопительный сезон. Как информирует региональное министерство ЖКХ, коммунальные службы начали подключать к отоплению социальные объекты, передаёт ИА REGNUM 2 октября.

Так, подача тепла началась в 38 территориях Донского региона. В Целинском, Кашарском и Кагальницком районах к отоплению подключены абсолютно все дома и учреждения.

«В регионе запущено 918 котельных, теплоснабжением обеспечены 1 тыс. 129 объектов социальной сферы, из них 313 здания лечебных учреждений, 434 детских сада, 335 школ и 47 детских домов», — сказал глава ведомства Андрей Майер.

ИА REGNUM напоминает, что в текущем году Ростовская область не объявляла о полной готовности к зиме. Однако подготовка к отопительному сезону должна была завершиться к 1 октября. Крайний срок получения муниципалитетами паспорта готовности к зиме — 15 ноября.

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