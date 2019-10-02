Вашингтон, , 12:08 — REGNUM Около трети жителей США относят себя к «низшему классу», сообщает CNBC. Средний доход домохозяйства в этой группе — чуть более $25 тыс. в год.

Согласно определению исследовательского центра Pew, к низшему классу по доходам относятся те люди, у которых доход на домохозяйство (не на человека) ниже двух третей от среднего дохода по стране (по данным на 2017 год — это $60 336). К такому классу сейчас относят себя 29% жителей США, для сравнения, к среднему классу отнесли себя 52% (доход около $78 тыс.), к высшему — 19% (доход около $188 тыс.).

Отмечается и растущий разрыв в благосостоянии между семьями с высоким доходом и семьями с низким и средним доходом. Тенденция продолжается уже 10 лет. Для сравнения, если в 1970 году средний доход домохозяйств с высоким доходом был в 6,3 раза выше, чем у домохозяйств с низким доходом, то в 2016 году этот показатель увеличился до 7,3. Последние данные Бюро переписи населения США показывают, что разрыв между богатыми и бедными еще более вырос с 2016 года и достиг нового рекорда в 2018-м.

Напомним, ранее в США определили лучшие профессии — такие, в которых уровень стресса понижен, а уровень дохода повышен. На первом месте с большим отрывом оказались ортодонты с доходом $208 тысяч в год.