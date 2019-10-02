Москва, 2 октября 2019, 12:04 — REGNUM Доходы населения России вряд ли будут расти в ближайшие несколько и тому подтверждение ряд причин, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова
«При этом в Институте народнохозяйственного прогнозирования РАН, в следующие четыре года реальные располагаемые доходы населения вырастут в 6% или чуть больше.
В этом году, согласно исследованиям, номинальный рост доходов может начать рост и к 2022 году выйти на средний темп прироста в 5−6%. Плавно начнут наращиваться и сбережения российских граждан, за счет чего, правда, не объясняется.
Сколько копий сломано о споры относительно благосостояния населения, не сосчитать. ЦБ уверен, что жители России излишне пессимистичны, ведь инфляция снижается, и нечего жаловаться на дороговизну.
Минэкономразвития в этом плане больше «приземлен» и видит проблемы с оплатой повседневных необходимостей населения страны, но и он не считает, что это большая проблема.
Как сообщало ИА REGNUM, по словам министра экономического развития РФ Максима Орешкина, доходы граждан России во втором полугодии 2019 года должны вырасти на 1%.
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