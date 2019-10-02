Сургут, Югра, , 12:04 — REGNUM В Югре с помощью прокуратуры погашена задолженность по заработной плате перед 31 работником ООО «СеверСтройРент» в размере более 1,8 млн рублей, Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.

Установлено, что предприятие не выплатило работникам заработную плату за июнь-июль 2019 года. Прокурор города Сургута внёс представление руководителю предприятия. Виновное в невыплате зарплаты должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Согласно открытым данным, ООО «СеверСтройРент» занимается покупкой и продажей недвижимости. Является дочерним предприятием группы компаний «Северстрой».