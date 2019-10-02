Москва, , 11:58 — REGNUM Россия собирается выполнить условия сделки ОПЕК+ в октябре, сократив нефтедобычу на 228 тысяч баррелей в сутки. Об этом 2 октября рассказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак в кулуарах форума «Российская экономическая неделя» (РЭН).

«Да, мы выполним», — приводит ТАСС слова Новака.

Отметим, ранее, 2 октября, глава Минэнерго Александр Новак в своей статье «Энергетика: взгляд в будущее» в журнале «Энергетическая политика» рассказал о дополнительных доходах бюджета России в 2019 году от соглашения ОПЕК+ в размере 2 трлн рублей.

Читайте также: В «Газпроме» уверены, что Россия сохранит свою долю на газовом рынке Европы