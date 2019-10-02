Вильнюс, , 11:52 — REGNUM Литовские СМИ как по команде уже во второй раз в 2019 году запускают кампанию по дискредитации туристических путешествий в Россию по бесплатным электронным визам, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 2 октября.

На протяжении всего лета вышли десятки публикаций, в которых журналисты, политики, представители литовской туристической отрасли, призывали ни в коем случае не ездить в Калининград из-за буквально на каждом шагу подстерегающих опасностей. В публикациях утверждалось, что в российском эксклаве все живут поголовно в нищете, жители страдают от алкоголизма и наркомании, туристическая инфраструктура не развита, но самое главное — каждый турист может стать объектом для российских спецслужб, которые с помощью провокаций могут такого туриста завербовать, а в Литве его обязательно разоблачат и надолго посадят в тюрьму.

Судя по статистике, вал негативных публикаций не только не остановил туристов, а, возможно, даже подогрел интерес к посещению Калининградской области по бесплатным электронным визам. Спустя несколько месяцев после начала работы новой системы, публикации в литовских СМИ об «опасном Калининграде» практически сошли на нет.

Однако с 1 октября аналогичная система для граждан 53 стран заработала в отношении Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В СМИ Литвы стартовала вторая волна.

Портал литовского общественного вещателя LRT публикует материал под заголовком «Соблазнившиеся бесплатными визами в Россию должны оставаться бдительными: предупреждают о перехвате личных данных». В публикации рассказывается, что при подключении к сетям WiFi в Петербурге у литовского туриста могут украсть данные с устройства — все пароли к почте, соцсетям, доступы к банковским счетам и так далее. Мало того, могут прослушиваться любые переговоры по смартфону, не важно, используется мобильная связь или переговоры через месенджеры.

«В цивилизованных странах для каждого такого действия необходимо судебное решение», — утверждает в публикации глава литовского национального центра по кибернетической безопасности Ритис Райнис, очевидно имя ввиду, что Россия никак не может считаться цивилизованной страной. Он советует всем литовским туристам установить на всех своих устройствах перед поездкой в Россию VPN и прочие программы, которые могут запутать злоумышленников или спецслужбы.

С ним согласен и литовский обозреватель Марюс Лауринавичюс. «Нужно знать, что это за страна, насколько она враждебна Литве, что российская власть связана с мафией, что она проводит враждебные действия как против других государств, так и против лиц», — цитирует слова обозревателя LRT.

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По его словам, в России «под прицелом» совершенно все — от иностранных госслужащих, до предпринимателей. При этом такой турист даже не поймёт, что его вербуют.

Этот же материал литовский транслятор выпустил и на своём радио.

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Тем временем портал 15min.ltопубликовал материал под драматическим заголовком «В Санкт-Петербург по бесплатной визе: 11 ловушек для туристов». Его содержание, впрочем, оказалось менее захватывающим — туристам просто советуют опасаться карманников в метро, иметь ввиду, что в музеи большие очереди, быть острожным при пользовании услуг такси, особенно в Пулково, опасаться теневых гидов и иные вполне объективные опасности большого города.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, граждане стран Прибалтики и ещё 51 государства с 1 октября смогут начать оформлять бесплатные электронные визы для посещения Санкт-Петербурга и Ленобласти. Визу будут оформлять в течение 4 рабочих дней, они будут действовать 30 дней с момента получения, а находится на территории РФ обладатели таких виз смогут не более 8 дней.

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